Отечественный бизнес уверен в росте мировой экономики в 2017 году

Давос, 17 января. Несмотря на ряд новых рисков и общую неопределенность, отечественный бизнес уверен в своих перспективах. Такие данные приводят авторы 20-й ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира. Он был организован компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) и опубликован на форуме в Давосе.

Согласно данным опроса, 31% руководителей российских предприятий ждут абсолютного роста в этом году. Мировой показатель – 38%. Стоит отметить, что в прошлом году роста ждали 26%, а в 2015 – лишь 16%.

Также более 60% опрошенных уверены, что в этом году восстановится рост мировой экономики. Как пишут авторы доклада, к руководителям крупнейших фирм возвращается уверенность, хотя она все еще не достигла уровня 2007 года. Главными проблемами они назвали экономическую неопределенность, излишнее регулирование и недостаток квалифицированной рабочей силы.