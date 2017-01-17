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Скарамуччи: Россия и США должны мыслить нестандартно
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Скарамуччи: Россия и США должны мыслить нестандартно

Сегодня 1:50
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Скарамуччи: Россия и США должны мыслить нестандартно

Давос, 17 января. Советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что для решения общих задач, которые предстоит решать нашим странам, и от России, и от США потребуется нестандартное мышление.

В первом же интервью российским СМИ, как отмечает ТАСС, Скарамуччи заявил: «Что нам сейчас надо сделать, это мыслить нестандартно». При этом, судя по сказанному советником Трампа по взаимодействию с бизнесом, по его мнению, сейчас в одном ряду стоят и проблемы борьбы с терроризмом, и проблемы повышения оплаты труда рабочих.

«Нам нужно сделать мир безопаснее и искоренить радикальный исламский терроризм, понять, как увеличить зарплаты для рабочего класса»,  — так обозначил Скарамуччи общие задачи и для США, и для России.

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Алексей Громов
#россия #сша #трамп #скарамуччи
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МИД РФ: США манипулируют темой химоружия в Сирии
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