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Горе от ума: ученые считают, что умные люди вымрут первыми
Общество

Горе от ума: ученые считают, что умные люди вымрут первыми

Сегодня 1:29
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Горе от ума: ученые считают, что умные люди вымрут первыми

Москва, 17 января. Группа ученых провела множество исследований, в течение которых они вели наблюдения за жителями Исландии и изучали их ДНК. Благодаря этому им удалось выяснить, что склонность к обучению и высокий уровень интеллекта, оказывается, очень плохо влияют на перспективы продолжения рода. Об этом сообщает издание PNAS.

Как говорится в опубликованное в журнале статье, уже продолжительное время ученые пытаются обнаружить гены и мутации, которые связаны с аутизмом, шизофренией и еще множеством проблем с работой мозг, а также вариации в генах, связанные с аномально высокими или низкими интеллектуальными способностями. Такие «опечатки» в ДНК ученые находят, сравнивая структуру генов у нескольких сотен тысяч и даже миллионов людей.

Как в свою очередь сообщила Кари Стефанссон из проекта deCODE, генетикам удалось открыть несколько десятков мутаций и вариаций в ДНК, которые связаны с высокой успеваемостью в школе и университете или высоким уровнем интеллекта. 

Кроме того Стефанссон и его коллеги решили проверить, как эти вариации влияют на вероятность продолжения рода, число детей и прочие важные с точки зрения эволюции параметры.

Для этого специалисты воспользовались банками данных компании deCODE, и сравнили между собой уровни образования и мелкие мутации в ДНК примерно 110 тысяч граждан Исландии – порядка трети от общей численности населения острова. Поскольку на уровень успеваемости влияют десятки и сотни разных генов, ученые изучали не отдельные мутации и фрагменты ДНК, а целые группы генов.

В проведении подобного анализа ученым сильно помогло то, что Исландия является достаточно изолированным островом с хорошо изученной генеалогией населения и статистикой по успеваемости детей, родителей, бабушек и дедушек, прабабок и прадедов и их предков.

В сумме, как показывают расчеты ученых, все гены, которые связаны с уровнем интеллекта и успешностью в учебе, определяют примерно 3,7% от того, как хорошо жители Исландии справляются с учебой. Отдельные гены были связаны с интеллектом еще меньше – в лучшем случае, этот показатель достигал 0,1%. Это относительно небольшой показатель, но его хватает, для того, чтобы определить, есть ли связь между числом детей, генами и образованием, или же что ее нет.

По словам Стефаннсона, подобная зависимость действительно имеет место быть, и она является отрицательной – а именно - чем больше «умных» генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет. 

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Ксения Бекетова
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