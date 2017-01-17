ФАН рассказывает, как пользоваться новыми проездными в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Новые виды проездных билетов, которые записываются на электронный носитель, появились в Санкт-Петербурге с 1 января.

Для каждого из билетов «Суточный» и «90 минут» должна быть своя карта «Подорожник» или аналогичная. При этом, одновременно на электронный носитель могут быть записаны от 1 до 30 поездок «90 минут» или же не более двух билетов на определенное количество суток.

По билету «90 минут» можно один раз проехать в метрополитене и неограниченное число раз в городском наземном транспорте. Отметим, что время отсчитывается с момента первой активации и на 90 минуте еще можно совершить поездку по данному проездному.

По суточному билету можно неограниченное число раз проехать в метро и наземном городском транспорте в рамках заявленного времени.

Добавим, что стоимость суточных проездных составляет от 180 рублей за 1 сутки до 680 рублей за 7 суток, а стоимость проездного «90 минут» — 70 рублей.

Срок годности всех проездных — 180 дней с момента последнего пополнения.