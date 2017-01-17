Власти Эстонии окончательно запретили вписывать в паспорт отчество

Таллин, 17 января. Государственный суд Эстонии вынес вердикт, согласно которому эстонский правозащитник Мстислав Русаков не имеет права вносить в свой паспорт гражданина Эстонии свое отчество. Об этом сообщает сам Русаков.

Русаков подал кассационную жалобу, в которой он пытался оспорить решение Таллинского окружного суда. Напомним, этот суд признал законным отказ Департамента полиции и погранохраны внести отчество Русакова в его паспорт. По словам Русакова, решение государственного суда было для него ожидаемым, однако ему нужно было пройти все инстанции, чтобы иметь право подать жалобу в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Напомним, что Русаков борется за право указывать в паспорте отчество с 2014 года – именно тогда Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился к Эстонии с призывом начать признавать отчества на государственном уровне.