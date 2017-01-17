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Скандал в Канаде: расследуется полет премьера на вертолете восточного принца
Весь мир

Скандал в Канаде: расследуется полет премьера на вертолете восточного принца

Сегодня 1:21
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Скандал в Канаде: расследуется полет премьера на вертолете восточного принца

Оттава, 17 января. Скандал, вызванный полетом премьер-министра Джастина Трюдо на частном вертолете мусульманского принца, набирает обороты в Канаде.

Сообщается, что комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Мэри Доусон начала расследование полета главы правительства страны Джастина Трюдо вместе с семьей на частном вертолете духовного лидера мусульманской общины исмаилитов-низаритов, принца Карима Ага Хана IV, пишет Газета.ру.

Согласно имеющейся информации, вертолет был использован во время каникул для поездки из Нассау до острова в Карибском море, принадлежащего принцу.

Отметим, что согласно этическому кодексу, государственные чиновники могут передвигаться при помощи частных воздушно-летательных средств только в исключительных случаях, связанных с исполнением обязанностей.

Сам Джастин Трюдо заявил, что готов дать ответы на все вопросы комиссара.

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Ирина Лошкарева
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