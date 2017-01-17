Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

17 Января 2017 01:14 57

Санкт-Петербург, 17 января. На британском телеканале Би-Би-Си вышла серия передачи-расследования «Панорама», в которой ее ведущий Джон Суини пытался доказать связь избранного президента США Дональда Трампа с Кремлем и лично российским президентом Владимиром Путиным.

Выпуск программы под громким заголовком «Трамп – кандидат Кремля?», видимо, должен был пролить свет на невероятную победу миллиардера на президентских выборах в США, а также рассказать телезрителям, чего стоит ждать от президентства Трампа. Но на поверку все свелось к пересказу старых, и преимущественно, до сих пор неподтвержденных фактов, вроде неуловимых «русских хакеров», выбирающих нужного им американского президента.

По сюжету передачи, Суини встречается с рядом экспертов и политиков, интересуясь их мнением насчет Трампа и его взаимоотношений с Путиным. Нельзя не обратить внимание на то, как Суини подбирал опрошенных – все англоязычные собеседники рассказывали о том, что Трамп, разумеется, сотрудничает с Путиным и поэтому является плохим президентом. Защищал Трампа российский общественный деятель Александр Дугин (которого дипломатичный Суини назвал «путинским Распутиным») – правда беседа с британским журналистом была недолгой. Дугин заявил, что не намерен продолжать ее в подобном тоне и ушел. Кроме того, Суини встретился с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, задав ему вопрос: «Имеет ли российское правительство какое-то отношение к хакерским атакам во время выборов в США», на что Косачев ответил отрицательно.

Главными доказательствами «сотрудничества» Трампа и Путин, по мнению Суини, являются следующие факты.

Во-первых, хакерские атаки, имевшие место в США во второй половине прошлого года. Во время интервью с британским журналистом один из руководителей специализирующейся на кибербезопасности американской компании CrowdStrike Дмитрий Альперович привел «неопровержимые» доказательства причастности русских хакеров ко взломам – он показал некий «фрагмент кода», из которого, якобы, со всей очевидностью следует, что к взломам причастны хакеры из России. Как Альперович смог это определить остается только догадываться – оператор благоразумно не наводил резкость на монитор. Вероятно, комментарии к коду были написаны кириллицей.

Во-вторых, история с якобы имеющимся на Трампа компроматом у российских спецслужб. Речь идет о всплывшей в конце декабря истории о том, как Трамп, якобы, во время визита в Москву в 2013 году устроил оргию с проститутками в одном из номеров отеля «Ритц». Все происходящее, согласно этой версии, было записано и аккуратно сохранено, чтобы российские власти могли шантажировать Трампа. Несмотря на то, что американские спецслужбы говорят об этом «инциденте» с совершенно серьезным лицом, в сети уже появились слухи, что вся история была придумана еще в 2006 году анонимными посетителями сайта 4chan.org. Впрочем, Суини обошелся даже без интервью с представителями ЦРУ. Он встретился с российским оппозиционером Михаилом Касьяновым, который в начале прошлого года оказался в центре похожего скандала – в интернет попала запись его интимных отношений с соратницей по партии Натальей Пелевиной. По мнению Касьянова, Трамп стал его собратом по несчастью – ведь оба случая были подстроены агентами ФСБ.

Третьим фактом является проходящая через весь фильм параллель между Трампом и Путиным. С точки зрения Суини, хороший американский президент не должен эмоционально выражаться или положительно отзываться о российском лидере. Автор биографии о Трамп Майкл Д‘Антонио назвал избранного президента «персонажем комиксов», который считает себя суперзлодеем и ищет такого же суперзлодея себе в пару. Впрочем, уже через несколько минут Суини приходит к выводу, что Трамп и Путин неизбежно поссорятся, что приведет «к новой холодной войне, холоднее чем все, которые были».

В целом, заявленная как лучшая передача понедельника (по версии газеты Guardian), оказалась лишь пересказом старых слухов – которые по-прежнему не подтверждены никакими реальными фактами. Пытаясь убедить зрителя, что Трамп – плохой, Суини повторяет ту же ошибку, которая стоила Хиллари Клинтон победы в президентской гонке: пытается играть на эмоциях зрителя, вместо того, чтобы показать факты.