Скончался Юджин Сернан: последний землянин, побывавший на Луне

Вашингтон, 17 января. В США скончался астронавт Юджин Сернан, трижды побывший в космосе, в том числе – и в составе лунной экспедиции. Он известен тем, что произнес последние слова, сказанные человеком на Луне.

Сернан скончался в возрасте 82 лет.

Он был среди астронавтов, которых отобрали для полета на Луне в октябре 1963 года. Спусти три года он совершил полет в космос в роли второго пилота Gemini 9A. В 1969 году он пилотировал корабль Apollo 10, а в 1972 стал командиром Apollo 17.

В ходе высадки на спутник Земли, написал на лунном грунте инициалы своей дочери: TDC. Его последними словами, сказанными на Луне были: «Покидая Луну в районе Таурус-Литтров, мы уходим так же, как и пришли и, с Божьей помощью, вернемся — с миром и надеждой для всего человечества. Удачи экипажу Apollo 17».