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Не леди за рулем: в сети обсуждают даму на Lexus, не пропустившую пожарных в Петербурге
Общество

Не леди за рулем: в сети обсуждают даму на Lexus, не пропустившую пожарных в Петербурге

Сегодня 1:17
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Не леди за рулем: в сети обсуждают даму на Lexus, не пропустившую пожарных в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Происшествие в Санкт-Петербурге с участием состоятельной дамы, управляющей автомобилем Lexus, и пожарной машиной, следовавшей на тушение пожара, вызвало активное обсуждение в сети.

Напомним, накануне дама за рулем Lexus не стала пропускать пожарный расчет на спецмашине с включенным сигналом. Пожарная машина пыталась проехать возле дома на улице Оптиков, 50/2.

Однако, как сообщают очевидцы, «автоледи» не просто не уступила дорогу, но и прокомментировала свой поступок, уточнив что ей все-равно, поскольку горит не ее дом. Пожарный расчет пешком отправился к месту возгорания. 

Участники дискуссии в сети обсуждают безнаказанность социально опасного хамства и необходимость принятия системных контрмер со стороны общества и государства.   

 

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Алексей Громов
#петербург #автоледи #lexus
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