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СМИ: полиция Турции арестовала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Стамбула
Весь мир

СМИ: полиция Турции арестовала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Стамбула

Сегодня 0:47
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СМИ: полиция Турции арестовала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Стамбула

Анкара, 17 января. В эти минуты срочные сообщения приходят на ленты информационных агентств всего мира. Сообщается, что сотрудники турецкой полиции взяли под арест человека, который в новогоднюю ночь устроил кровавое побоище в клубе Reina, который расположен в районе Ортакёй, что в Стамбуле. Об этом сообщает местная газета «Хюрриет».

Сообщается, что гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации в Стамбуле. На данный момент подробности пока не сообщаются. 

Напомним, что страшная трагедия произошла в новогоднюю ночь в столице Турции Стамбуле. Там, злоумышленник устроил теракт в ночном клубе Reina, который находится в популярном районе Стамбула Артакё. Сообщается, что в новогоднюю ночь террорист открыл стрельбу из автомата «Калашникова».

Также есть версия, что нападавших было несколько и они были одеты в костюмы Санта Клаусов. Перед тем, как устроить в клубе бойню, преступники убили двух человек, среди них был один полицейский. Жертвами теракта в Reina стали 39 человек. Еще 69 человек пострадали. Известно, что среди погибших были 16 иностранцев. Процедура опознания тел продолжается. Спасаясь от нападения, несколько человек прыгнули в Босфор. Пострадавших спасла подоспевшая полиция. На момент нападения в ночном клубе находились как минимум 700 человек.
 

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Ксения Бекетова
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