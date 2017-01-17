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Встречайте, Тополь-М: с космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты шахтного базирования
Россия

Встречайте, Тополь-М: с космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты шахтного базирования

Сегодня 0:41
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Встречайте, Тополь-М: с космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты шахтного базирования

Москва, 17 января. МО РФ сообщило о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М», произведенном совместным боевым расчетом РВСН и ВКС РФ для подтверждения стабильных характеристик МБР данного типа.

Пуск был осуществлен 16 января с космодрома Плесецк, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка с высокой точностью.

Как сообщается, пуск МБР «Тополь-М» шахтного базирования был осуществлен для подтверждения стабильности летных и технических параметров межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.

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Алексей Громов
#вкс рф #плесецк #мо рф #рвсн #тополь-м #мбр
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