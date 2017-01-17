Встречайте, Тополь-М: с космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты шахтного базирования

Москва, 17 января. МО РФ сообщило о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М», произведенном совместным боевым расчетом РВСН и ВКС РФ для подтверждения стабильных характеристик МБР данного типа.

Пуск был осуществлен 16 января с космодрома Плесецк, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка с высокой точностью.

Как сообщается, пуск МБР «Тополь-М» шахтного базирования был осуществлен для подтверждения стабильности летных и технических параметров межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.