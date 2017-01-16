За чистоту помыслов и благородство дел: Бастрыкин  посмертно наградил доктора Лизу

Москва, 16 января. Главу благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, которая известна также всем как Доктор Лиза, погибшую в авиакатастрофе над Черным морем, посмертно наградили медалью Следственного комитета «За чистоту помыслов и благородство дел». Об этом как пишет Газета.ru в понедельник сообщил на своей личной странице в социальной сети Facebook глава СК России Александр Бастрыкин.

«За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации «За чистоту помыслов и благородство дел». Посмертно…» — говорится в его сообщении.

Кроме того он добавил, что ведомство и дальше будет вести тесное сотрудничество с фондом «Справедливая помощь».

Напомним, что в понедельник, 16 января, в Успенском соборе на территории Новодевичьего монастыре в российской столице прошло прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой.