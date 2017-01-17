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Храбрость дембеля: Олланд передал Трампу, что ЕС в советах не нуждается
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Храбрость дембеля: Олланд передал Трампу, что ЕС в советах не нуждается

Сегодня 0:06
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Храбрость дембеля: Олланд передал Трампу, что ЕС в советах не нуждается

Париж, 16 января. Президент Франции Олланд, по-видимому, болезненно воспринял критику Трампа в адрес ЕС и не сдержался на церемонии награждения посла США.

Судя по сообщению Франс Пресс, президент Франции не смог сдержать раздражение, делая заявление для прессы по случаю вручения награды послу США. Во всяком случае, вслед за дипломатической фразой: «Я заверяю вас, что Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество», Олланд вдруг заявил, что в ЕС намерены следовать своим интересам. И закончил фразу совсем не дипломатично: «Нам не нужны советы извне относительно того, что нам делать».

Напомним: интервью Дональда Трампа, избранного президента США, данное им накануне своей инаугурации европейским СМИ, содержало явное пренебрежение идеологией евроатлантической интеграции и единства западного мира. Так, Дональд Трамп похвалил британцев за Brexit и не заметил в ЕС Францию Олланда: «Вы смотрите на ЕС, а видите Германию», — сказал он в интервью газетам «Бильд» и «Таймс».

Напомним также, что Франсуа Олланд не примет участие в ближайших президентских выборах во Франции — слишком низкий рейтинг. 

 

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Алексей Громов
#олланд #сша #трамп #франция #ес #германия
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