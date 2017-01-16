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Адриано подписал долгосрочный контракт со «Спартаком»
Спорт

Адриано подписал долгосрочный контракт со «Спартаком»

Сегодня 23:26
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Адриано подписал долгосрочный контракт со «Спартаком»

Москва, 16 января. Бразильский нападающий Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как сообщается, контракт с Адриано был подписан столичным клубом на 3,5 года. Ранее была опубликована информация о том, что форвард прошел медицинское обследования для «красно-белых».

Адриано восемь лет, с 2007 по 2015 годы выступал в составе донецкого «Шахтера», в составе которое становился шестикратным победителем чемпионата Украины. Кроме того, он известен как самый результативный бомбардир «Шахтера», забивший 128 мячей.

В позапрошлом году Адриано перешел в итальянский клуб «Милан», где принял участие в 33 играх и забил четыре мяча.

Ранее также сообщалось о переходе в «Спартак» футболиста сборной России Александра Самедова, который раньше выступал за «Локомотив».

 

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Антон Зарубин
#адриано
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