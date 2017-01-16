Ученые объяснили, почему заслуженные доноры живут долго

Стокгольм, 16 января. Группа скандинавских ученых опубликовала результаты собственного исследования, доказывающего, что регулярное донорство продлевает жизнь.

Ранее многие предполагали, что постоянное донорство может наносить вред здоровью, в частности, указывалось на то, что регулярная сдача крови приводит к дефициту железа. Причем, последствия подобного дефицита проявляются не сразу, а спустя определенное время.

Однако исследователи из Дании и Швеции провели собственное исследование, доказавшее, что регулярная сдача крови омолаживает и укрепляет организм. Стоит отметить, что пока эти данные не получили подтверждения со стороны официальной медицины.