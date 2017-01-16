Простились: Володин и Матвиенко пришли на церемонию прощания с доктором Лизой

Москва, 16 января. В российской столице прошла церемония прощания с основателем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, которая погибла во время авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря прошлого года.

Гражданская панихида состоялась в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Так же позже она была отпета в соответствии с православными обычаями, сообщает сайт Ura.ru.

Как сообщается, Глинка была похоронена в закрытом гробу. Простится с доктором Лизой пришло много высокопоставленных представителей российского правительства, в частности: спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и детский омбудсмен Анна Кузнецова.