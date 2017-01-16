Трагическое происшествие в Москве: мужчина погиб на рельсах столичного метро

Москва,16 января. На рельсах метро в Москве погиб мужчина, движение поездов приостановлено, обстоятельства происшествия выясняются.

Вечером, в понедельник, на станции «Университет» московского метрополитена погиб мужчина, упав на рельсы. Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранительные органы обязательно изучат кадры видеонаблюдения и вынесут решение о дальнейших процессуальных действиях.

Некоторое время,предупреждает РИА Новости, движение поездов в направлении станции «Воробьёвы горы» будет приостановлено.