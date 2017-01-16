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ДНР: ВСУ передали Донецку тело убитого в плену ополченца
Новороссия

ДНР: ВСУ передали Донецку тело убитого в плену ополченца

Сегодня 22:49
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ДНР: ВСУ передали Донецку тело убитого в плену ополченца

Донецк, 16 января. Украинская сторона передала ДНР тело зверски убитого ополченца, который накануне попал в плен под Донецком. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

«Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего Вооруженных сил ДНР, героически погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является Никалюк», — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что по данным разведки ДНР, перед командиром 92 бригады ВСУ стояла задача, взять в плен военнослужащего ДНР, чтобы впоследствии представить его общественности в качестве диверсанта, который якобы готовил теракт на территории подконтрольной киевским силовикам. Однако украинским силовикам не удалось выбить из бойца ДНР признаний, после чего он был убит выстрелом в голову.

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Кирилл Иванов
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