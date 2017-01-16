Керри назвал неуместными реплики Трампа в адрес Меркель

Вашингтон, 16 января. Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель являются неподобающими. С таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри.

Ранее Трамп резко отозвался о миграционной политике Меркель в интервью немецкому изданию Bild и британской газете Times. По словам Трампа, политика Меркель в отношении мигрантов является «катастрофической ошибкой».

Керри отметил, что подобные реплики Трампа в адрес Меркель являются «неуместными» и «неподобающими».