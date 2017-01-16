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Керри назвал неуместными реплики Трампа в адрес Меркель
Политика

Керри назвал неуместными реплики Трампа в адрес Меркель

Сегодня 22:39
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Керри назвал неуместными реплики Трампа в адрес Меркель

Вашингтон, 16 января.  Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель являются неподобающими. С таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри.

Ранее Трамп резко отозвался о миграционной политике Меркель в интервью немецкому изданию Bild и британской газете Times. По словам Трампа, политика Меркель в отношении мигрантов является «катастрофической ошибкой».

Керри отметил, что подобные реплики Трампа в адрес Меркель являются «неуместными» и «неподобающими».

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Антон Зарубин
#меркель #трамп #керри
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