Ученые открыли связь между интеллектом и питьевой водой

Сан-Франциско, 16 января. Употребление питьевой воды может положительно влиять на уровень интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского научного университета в Сан-Диего.

По мнению исследователей, достаточно выпивать один стакан воды в день, чтобы улучшить свой интеллект.

Исследователи провели серию экспериментов, предложив добровольцам пройти серию тестов после завтрака. Позже испытуемые прошли аналогичные тесты, выпив после завтрака стакан воды.

Согласно исследованиям, в среднем подопытные продемонстрировали куда более высокие результаты, выпив стакан воды.

Ученые отмечают, что не стоит увлекаться водой, так как неумеренное питье может привести к расстройствам почек и мочевого пузыря.