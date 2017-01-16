Женщина на Lexus не пропустила пожарную машину к месту ЧП в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В Петербурге пожарным пришлось пешком добираться к месту ЧП, поскольку во дворе их не пропустила дама на дорогой иномарке.

По словам очевидцев, женщина на Lexus намерено не давала проехать пожарным машинам и «скорой помощи» к месту происшествия. При этом женщина заявила, что ей все равно, так как горит не ее дом.

Пожарные были вынуждены оставить машины на месте и добираться к месту ЧП пешком. По информации очевидцев, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Стоит напомнить, что 10 января в одном из дворов в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов «скорую помощь». Автоледи и ее спутник перегородили неотложке проезд почти на 10 минут, что стоило жизни 21-летнему пациенту, который умер, не дождавшись медиков.