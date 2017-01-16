ООН надеется, что ей отведут какую-нибудь роль в переговорах в Астане

Нью-Йорк, 16 января. ООН рассчитывает на то, что ее представителям будет отведена роль в ходе переговоров между сирийским правительством и оппозиции. На данный момент, как отмечают в ООН, всемирная организация еще не получила официальное приглашение на встречу.

Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, ООН рассчитывает на то, что у нее тоже будет какая-то роль во время переговоров в Астане. Он отметил, что пока ООН не получала приглашений от организаторов встречи.

Напомним, что переговоры между властями и оппозицией Сирии состоятся в Астане 23 января. Как сообщается, во встрече намерено принять участие большинство вооруженных оппозиционных группировок.