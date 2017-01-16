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Саудовская Аравия надеется, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру
Новости Сирии

Саудовская Аравия надеется, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру

Сегодня 22:11
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Саудовская Аравия надеется, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру

Москва, 16 января. Саудовская Аравия надеется, что результатом переговоров в Астане по Сирии станет прекращение войны. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

«Мы надеемся, что переговоры в Астане приведут к прекращению огня в Сирии», — сказал аль-Джубейр.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось соблюдение режима перемирия в Сирии, а также совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.

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Кирилл Иванов
#адель аль-джубейр
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