Саудовская Аравия надеется, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру

Москва, 16 января. Саудовская Аравия надеется, что результатом переговоров в Астане по Сирии станет прекращение войны. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

«Мы надеемся, что переговоры в Астане приведут к прекращению огня в Сирии», — сказал аль-Джубейр.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось соблюдение режима перемирия в Сирии, а также совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.