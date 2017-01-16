Назван самый дорогой в мире футболист

Мадрид, 16 января. Неймар, капитан сборной Бразилии, перещеголял своего товарища Месси по уровню стоимости в футболе.

Как теперь стало известно, согласно данным CIES, на которые ссылается РИА Новости, Лионеля Месси, играющего за «Барселону», оценивают на 75 миллионов евро меньше, чем Неймара, тоже игрока «Барселоны» и капитана сборной Бразилии. Неймара оценивают, если верить CIES, в 246,8 миллионов евро.

Третьим в этом золотом футбольном рейтинге называют Поля Погба — полузащитника «Манчестер Юнайтед» из Франции. Считается, что его стоимость в футболе — 155,3 миллиона евро.

Знаменитого Криштиану Роналду эксперты ставят лишь на седьмое место, полагая, что его трансферная ценность — не выше 126,5 миллионов евро.