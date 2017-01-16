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Рейтинг Трампа бьет антирекорды перед инаугурацией
Общество

Рейтинг Трампа бьет антирекорды перед инаугурацией

Сегодня 21:56
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Рейтинг Трампа бьет антирекорды перед инаугурацией

Вашингтон, 16 января. Рейтинг избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией оказался гораздо ниже трех его предшественников накануне вступления в должность.

Согласно результатам исследования, которое провела компания Gallup, рейтинг популярности Дональда Трампа побил все антирекорды. С одобрением к Трампу относятся лишь 40% граждан США. Эксперты отмечают, что это худший рейтинг по сравнению с рейтингами предыдущих президентов США перед их вступлением в должность.

Так, рейтинг популярности Барака Обамы перед официальным назначением составил 78%, Джорджа Буша-младшего — 62%, Билла Клинтона — 66%.

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Кирилл Иванов
#дональд трамп
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