Рейтинг Трампа бьет антирекорды перед инаугурацией

Вашингтон, 16 января. Рейтинг избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией оказался гораздо ниже трех его предшественников накануне вступления в должность.

Согласно результатам исследования, которое провела компания Gallup, рейтинг популярности Дональда Трампа побил все антирекорды. С одобрением к Трампу относятся лишь 40% граждан США. Эксперты отмечают, что это худший рейтинг по сравнению с рейтингами предыдущих президентов США перед их вступлением в должность.

Так, рейтинг популярности Барака Обамы перед официальным назначением составил 78%, Джорджа Буша-младшего — 62%, Билла Клинтона — 66%.