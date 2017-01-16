МИД ДНР: Киев не хочет обсуждать реализацию «формулы Штайнмайера»

Донецк, 16 января. Украинская сторона упорно уклоняется от обсуждения возможности реализации так называемой «формулы Штайнмайера», которая может позволить урегулировать военный конфликт в Донбассе. Об этом в понедельник заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Украина продолжает уклоняться от любых конструктивных обсуждений, продолжая игнорировать свои обязательства», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики более 1000 раз нарушили режим перемирия в Донбассе.

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