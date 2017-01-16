Крымским ученым удалось доказать вред от вейпа

Севастополь, 16 января. Последние данные, опубликованные учеными из Крыма после серии экспериментов над крысами, доказали, что курение электронных сигарет наносит вред организму.

Согласно результатам исследования ученых Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, так называемые вейпы наносят урон здоровью.

Ученые провели эксперимент на крысах, подвергая их подобной ингаляции на протяжении нескольких месяцев. Сравнив подопытных крыс с контрольной группой, ученые отметили, что вейпы оказали негативное влияние на легкие. Среди главных проблем, которые были обнаружены у крыс-«курильщиков», ученые отметили воспаления в бронхах, жидкость в легких и отеки.