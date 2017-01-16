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Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Сегодня 22:11
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Стрелки огромных фасадных часов на здании Нахимовского военно-морского училища сделали свой первый круг впервые за 40 лет. Они начали свой ход в 12 часов дня одновременно с полуденным выстрелом орудия Петропавловской крепости. отсчитывая секунды, минуты, часы и годы, куранты петербургской часовой фирмы «Фридрих Винтер» исправно работали, и когда стреляла «Аврора», и когда матросы штурмовали Зимний дворец. Они останавливались лишь во времена блокады Ленинграда, но потом снова ходили. ФАН-ТВ находится на историческом событии – торжественной церемонии запуска фасадных башенных часов Нахимовского военно-морского училища.

В мероприятии приняли участие представители командования Военно-морского флота России, петербургских властей, выпускников и курсантов Нахимовского военно-морского училища. Старт запуску часов дал сам начальник Нахимовского, контр-адмирал запаса Алексей Суров. «Часы запустить!» – скомандовал он зычным голосом, стоя перед шеренгой построившихся курсантов, и легендарное событие свершилось: ход курантов возобновился. 

«Я выпускник 1971-1973 годов. К сожалению, с 1971 года, когда я их видел, они не ходили», – сообщил Суров журналистам о курантах, а заодно поделился новостями. – С администрацией города и администрацией Петроградского района согласовано решение о реконструкции этого всего комплекса. Это главное здание, а за ним еще будет целый комплекс зданий, где будут и учебные классы, и спортивные сооружения, и каток, и бассейн, и так далее».

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Известно, что на восстановление часов потребовалось более двух месяцев. Реставрационные работы были оплачены бизнесменами Петербурга. Те детали, которые оказалось невозможно восстановить, пришлось создавать заново. О том, как проходила реставрация механизма, в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказал часовщик Андрей Кудрявцев.

– По какому принципу работают эти часы?

– Эти часы, предположительно фирмы «Винтер», состоят из электрической части, которая раз в минуту выдает электрический сигнал на электромагниты, и механической части, которая переводит стрелки с помощью гирь. Каждые 60 секунд механизм запускается, стрелки движутся, гири тоже опускаются, и раз в час включается электромотор и приподнимает эти гири на всю высоту.

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

– Скажите, вы изучали какие-то материалы? Ведь это непросто, все-таки ювелирная работа...

– Конечно, пришлось изучать всевозможные материалы, в том числе через Интернет, но там, к сожалению, ограниченная информация, и больше здесь нужен жизненный опыт по работе с подобными часами.

– Что происходит с механизмом, когда он не находится в работе 40 лет? Это достаточно большой срок.

– Как и с любым предметом: он начинает стареть. Смазка засыхает, перестают вращаться валы, шестерни, всё приходит в полную негодность. То есть, для того чтобы оживить его, нужно прикоснуться к каждой детали, к каждому зубчику.

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

– Скажите, пожалуйста, это уникальные часы, или есть какие-то аналоги?

– Аналоги, конечно, есть, но эти часы уникальны тем, что они одни из последних изготовлены фирмой «Винтер» в Петербурге. Потому что в 1917 году фирма перестала существовать у нас в России и уехала в Швейцарию.

– Где мы можем еще увидеть часы фирмы «Винтер» в нашем городе?

– Это точно Московский вокзал, Адмиралтейство, Думская башня на Невском проспекте.

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

– Вы, наверное, работали над миллионами различных часов. Это, наверное, была одна из самых сложных работ? Интересная работа?

– Ну, это не самая сложная работа. Несколько лет назад я восстанавливал часы на Думской башне на Невском проспекте, а 18 лет назад восстановил часы на Петропавловском соборе.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев также прокомментировал запуск легендарных часов. «Возобновление хода фасадных часов на здании Нахимовского военно-морского училища – это часть важнейшей работы, которая проводится Военно-морским флотом с целью сохранения многовековых флотских традиций, традиций военно-морского образования», – сказал он.

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Евгения Швецова; Андрей Ивашин
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