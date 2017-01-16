Карякин обыграл ван Вели на турнире по шахматам в Вейк-ан-Зее

Амстердам, 16 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин успешно обыграл нидерландца Люка ван Вели в матче третьего тура шахматного турнира в Вейк-ан-Зее.

Первое место в турнирной таблице занимает украинец Павел Эльянов. Вторую позицию делят Карякин, индиец Пентала Харикришна, норвежец Магнус Карлсен, китаец Вэй И, а также американец Уэсли Со.

Напомним, в конце декабря 2016 года россиянин Сергей Карякин стал победителем чемпионата мира по блицу.

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