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Самолет «Москва–Уфа» экстренно вернулся в аэропорт после того, как пилоту стало плохо
Происшествия

Самолет «Москва–Уфа» экстренно вернулся в аэропорт после того, как пилоту стало плохо

Сегодня 21:40
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Самолет «Москва–Уфа» экстренно вернулся в аэропорт после того, как пилоту стало плохо

Москва, 16 января. Пассажирский самолет, следовавший курсом «Москва-Уфа», был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Как сообщается, причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна.

По имеющимся данным, самолет A320 вылетел из аэропорта Шереметьево в Уфу. Вскоре после взлета второй пилот принял решение развернуть лайнер из-за резкого ухудшения самочувствия командира самолета.

На борту лайнера находились около 150 человек. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево. Командир воздушного судна был экстренно госпитализирован.

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Антон Зарубин
#a320
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