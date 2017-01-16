Эксперт: конфликт между Трампом и руководством Германии неизбежен

Москва, 16 января. Конфликт между властями Германии и избранным президентом США Дональдом Трампом неизбежен. Об этом сообщают «Известия».

Стоит отметить, что накануне немецкое издание Bild опубликовало интервью Дональда Трампа, в котором избранный президент США резко раскритиковал политику канцлера Ангелы Меркель.

Как пояснил научный директор Германо-российского форума Александр Рар, данные события свидетельствуют о том, что все идет к конфликту Дональда Трампа и Ангелы Меркель.

«Германия будет противодействовать политике Трампа. Вся политическая элита Германии в панике. Все идет к конфликту между избранным президентом США Дональдом Трампом и политической элитой Германии. Конфликт налицо», — пояснил Александр Рар.

Ранее стало известно, что группа из 27 конгрессменов от Демократической партии решила бойкотировать церемонию инаугурации нового президента США Дональда Трампа.