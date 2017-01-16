Олимпийского чемпиона по дзюдо разыскивают по подозрению в педофилии

Вена, 16 января. Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера разыскивают по подозрению в изнасиловании нескольких девочек. Ордер на арест бывшего спортсмена, который сейчас является главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо, выдан Земельным судом Вены.

19 декабря 2016 года обвиняемый не явился в суд на слушания по его делу. Мужчину обвиняют в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Ордер на арест был выдан в тот же день, однако информацию об этом распространили только сейчас, чтобы не навредить розыску.

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