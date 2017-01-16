Жительница Башкирии на два дня бросила детей у пруда ради пьянки

Уфа, 16 января. 25-летняя жительница Башкирии уехала к своим приятелям, оставив пятилетнюю дочь и двухлетнего сына на берегу пруда. Детей обнаружили только спустя два дня.

В суде было доказано, что летом девушка, работавшая в кафе и ночевавшая неподалеку с детьми в палатке, уехала на пьянку к знакомым, взяв с собой только семилетнюю дочь. Еще двое детей были брошены матерью и провели на берегу пруда у деревни Сунеевка два дня. Обнаружившие их прохожие вызвали правоохранителей.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на прокуратуру республики, горе-мать приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Кроме того, ее планируют лишить родительских прав. К слову, за детьми сейчас присматривает бабушка.