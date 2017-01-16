На троих: подготовку дорожной карты по Донбассу обсудили Олланд, Порошенко и Меркель

Киев, 16 января. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Франсуа Олланд в понедельник провели телефонный разговор. Об этом проинформировала пресс-служба администрации украинского политика.

В ходе диалога стороны подчеркнули необходимость продолжения подготовки «дорожной карты» имплементации договоренностей, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним. ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины перебросили в зону регионального конфликта отряд из 30 иностранных наемников.

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