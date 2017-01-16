Стало известно, кто представит сирийскую оппозицию на переговорах в Астане

Дамаск, 16 января. Сирийскую вооруженную оппозицию на переговорах в Астане будет представлять руководитель политического крыла исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш. Об этом сообщает ряд ближневосточных СМИ.

Аллюш участвовал в прошлогодних межсирийских переговорах в Женеве. Стоит отметить, что брат Аллюша, Захран, является бывшим главарем «Джейш аль-Ислам», ликвидированным 25 декабря 2015 года во время удара сирийских ВВС по штабу повстанцев.

«Джейш аль-Ислам» является самым крупным формированием вооруженной оппозиции в непосредственной близи о сирийской столицы Дамаска.

Переговоры пройдут 23 января в столице Казахстана Астане.