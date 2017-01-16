Фрегат «Адмирал Макаров» проводит ракетные стрельбы в Балтийском море

Москва, 16 января. На морских полигонах Балтийского флота стартовал заключительный этап государственных испытаний сторожевого корабля «Адмирал Макаров», который был построен по заказу Минобороны РФ на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Об этом сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

«Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых проводит стрельбы на морских полигонах Балтийского флота», — сказал Мартов в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что в рамках испытаний фрегат «Адмирал Макаров» осуществил стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Штиль» по крылатой ракете условного противника.

В свою очередь пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов отметил, что после сегодняшних стрельб программа государственных испытаний корабля будет завершена, после чего фрегат «Адмирал Макаров» передадут заказчику.