Таксист в Екатеринбурге протащил по дороге «пойманного в капкан» полицейского

Екатеринбург, 16 января. В Екатеринбурге задержали таксиста, который зажал стеклом автомобиля руку сотрудника ДПС и протащил его по проезжей части несколько сотен метров.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сотрудник ДПС остановил автомобиль Lada Priora на улице Челюскинцев, чтобы проверить документы у водителя. Таксист в ответ зажал руку правоохранителя и протащил его по дороге. Как только полицейский освободился из ловушки, он сел в попутную машину и начал преследование нарушителя.

Задержанного водителя доставили в отдел полиции и арестовали. А пострадавший полицейский будет восстанавливаться после ушибов и перелома.