МИД РФ потребовал от Украины расследовать нападение на православный храм в Киеве

Москва, 16 января. Российская сторона потребовала от Украины наказать злоумышленников, причастных к нападению на храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве. Об этом в понедельник заявил уполномоченный министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Это продолжение попыток той череды рейдерских захватов собственности УПЦ Московского патриархата», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Украины инициировали уголовное производство в связи с нападением на храм в честь святителя Петра Могилы.

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