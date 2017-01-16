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Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле
Новости Сирии

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Сегодня 22:30
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Солдаты САА уничтожили 15 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в ходе столкновений в долине Вади-Барада

Сирия, 16 января. Подразделения САА нанесли боевикам «Джебхат ан-Нусры»* серьезный численный урон в ходе столкновений в долине Вади-Барада в Дамаске. Армия Ирака отбила позиции террористов ИГ** на востоке Мосула. Боевики оппозиции открыли огонь по жилым кварталам западной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели массированную контратаку опорных пунктов боевиков повстанческих группировок в окрестностях города Хараста, находящегося в Восточной Гуте на севере от Дамаска. В результате была ликвидирована группа боевиков, и правительственным войскам удалось немного продвинуться в освобождении региона. Наступление пока продолжается.

Подразделения правительственных войск нанесли мощный удар по позициям боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенного пункта Айн Аль-Фиджа, расположенного в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, из тяжелых артиллерийских орудий и ракетных установок. Сообщается, что под обстрелом с направления опорных пунктов САА были уничтожены 15 членов группировки, в том числе один высокопоставленный командир формирования, и шесть единиц военной техники «Ан-Нусры».

Провинция Алеппо

Боевики так называемой умеренной оппозиций открыли огонь по жилым кварталам района Аль-Хамдания на юго-западе города Алеппо. В ходе обстрелов террористы применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушениях в настоящий момент устанавливается.

Боевики оппозиции обстреляли квартал на юго-западе города Алеппо

Провинция Хомс

Военнослужащие сирийских войск провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков террористических группировок вблизи населенного пункта Аль-Гарната, находящегося на севере от города Хомс. Правительственные силы вели огонь из артиллерийских орудий. В результате обстрела уничтожены несколько террористов, многие получили ранения.

Провинция Дейр эз-Зор

На южной окраине города Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между подразделениями сирийской армии и отрядами террористов ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются на окраинах районов Аль-Макарбис и Джирайя недалеко от авиабазы САА. Близкий к ИГ источник утверждает, что боевикам удалось отбить часть территорий в регионе и таким образом отрезать позиции правительственных сил от авиабазы. Информация в данный момент проверяется.

За прошедшие сутки ВВС Сирии и ВКС России в ходе совместной операции против террористов ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор нанесли по позициям боевиков в общей сложности 60 авиаударов. В результате отряды ИГ потеряли десятки террористов уничтоженными и раненными. Кроме того, ликвидирован крупный оружейный склад формирования на западной окраине города.

ВКС РФ совместно с ВВС САР нанесли около 60 ударов по позиция ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора

Провинция Идлиб

В населенном пункте Кефрая, находящемся на севере от города Идлиб, было отмечено множество прилетов артиллерийских снарядов и мин на территорию жилых кварталов. Жители поселения сообщают, что обстрел велся с направления позиций боевиков оппозиционных группировок, в частности формирования «Ахрар аш-Шам». Несколько жилых домов частично разрушены, данных о жертвах обстрела пока не поступало.

Провинция Ракка

Вблизи блокпоста Сирийских демократических сил (SDF)*** на западе от города Ракка прогремел мощный взрыв. Ранения получили несколько бойцов SDF, в том числе высокопоставленный командир Айман Аль-Салал. Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было заложено террористами ИГ.

Провинция Хама

Боевики оппозиционных формирований «Джейш Аль-Изза» и «Джунд Аль-Шам» массово отказываются продолжать участие в боевых действиях по причине длительной задержки жалования. Командование удерживает выплаты уже на протяжении нескольких месяцев. Данные группировки являются союзниками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Хама

Провинция Хасака

В населенном пункте Маркада на юге провинции Хасака на складе вооружения и боеприпасов ИГ произошел мощный взрыв. Значительная часть склада была разрушена. В данный момент полиция ИГ «Диван Аль-Хисба» расследует обстоятельства инцидента. Боевики подозревают, что удар был нанесен курдскими вооруженными формированиями, дислоцирующимися в регионе.

Ирак

По данным источника в командовании иракской армии, правительственные подразделения в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ установили полный контроль над кварталом Аль-Шурта в восточной части Мосула. В регионе пока сохраняются очаги сопротивления, однако в основном остатки отрядов ИГ движутся в западную часть города.

Мальчик из Мосула рассказал о том, как он учился в школе, которая находилась под контролем ИГ. По его словам, у «учителей» из отрядов террористов были специальные книги, в которых содержалась информация о том, как, например, заряжать пистолет, сделать самодельную бомбу, уничтожать людей. Ребенок добавил, что дети и сами понимали, что террористы пытаются «промыть им мозги», однако не могли ничего поделать, так как любое неповиновение каралось расправой.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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