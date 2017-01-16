МИД Украины доложил о подаче «исторического иска» к России в Международный суд ООН

Киев, 16 января. Украина подала иск к России в международный суд ООН в Гааге. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского МИД.

«Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по мнению Киева, Россия якобы нарушила конвенции по борьбе с финансированием боевиков и ликвидации расовой дискриминации. От Международного суда ООН украинские власти, углядевшие нарушения прав человека в РФ, ждут временных мер в отношении Москвы.

О подаче иска к России также написала в Twitter официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца. «Исторический иск. Право на нашей стороне», — уверена она.

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