Житель Чечни стал фигурантом первого в РФ дела о недоносительстве

Москва, 16 января. В Чеченской Республике возбудили первое уголовное дело по статье о недоносительстве, которая была принята в рамках антитеррористических поправок, более известных как «пакет Яровой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской Республики.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя республики Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого отправиться на войну в Сирию.

«Прокуратурой Заводского района Грозного признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Асхаба Хизриева по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Асхаб Хизриев знал о планах своего знакомого Фарида Сафина, который планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Стоит отметить, что впоследствии правоохранители задержали Сафина.