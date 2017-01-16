ФБР арестовало жену террориста, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо

Вашингтон, 16 января. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФСБ) Соединенных Штатов Америки арестовали супругу террориста Омара Матина, устроившего в июне 2016 года стрельбу в ночном клубе в Орландо.

Согласно предварительным данным, Нур Салман была задержана в своем доме в Сан-Франциско. Как отметили представители правоохранительных органов, девушка обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Напомним, 12 июня 2016 года Омар Матин открыл стрельбу в гей-клубе Pulse. В результате инцидента погибли 49 человек.

Читайте по теме: Устроивший кровавую бойню в Орландо призывал США прекратить удары в Сирии