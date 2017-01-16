Стало известно, зачем главы ДНР и ЛНР вместе прибыли в Крым

16 Января 2017 20:57 46

Симферополь, 16 января. В международном аэропорту Симферополя встретили глав Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Планируется, что лидеры ЛНР и ДНР дадут совместную пресс-конференцию.

По словам депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, в состав делегаций республик Донбасса также вошли депутаты народных советов и руководители парламентов ДНР и ЛНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин, причем Пушилин прибудет на полуостров во вторник.

Как передает «РГ», Захарченко и Плотницкий прибыли на полуостров по приглашению «Русской общины Крыма». Мероприятия с их участием включают в себя совместную пресс-конференцию в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в Симферополе.