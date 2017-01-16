Заур Смирнов: Крымская резолюция для ООН основана на просьбах миллионах украинцев

Крым официально заявил о нарушениях прав человека в республике во времена Украины. Резолюция с подробным описанием ситуаций правонарушений в период с конца 1980-х годов и до переворота в Киеве в 2014 году вскоре будет подана в управление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Обо всем этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов.

Переехавшие в Киев деятели запрещенной в России организации «Меджлис» любят высказываться на тему нарушений прав крымско-татарского народа на территории современного Крыма. Несмотря на отсутствие подтверждений и доказательств, к их словам прислушиваются в европейском сообществе. В противовес этому в Крыму подготовили резолюцию о нарушениях прав человека в республике в то время, когда полуостров принадлежал Украине.

«Проект той резолюции, которую мы сейчас подготовили, не носит юридического характера, поскольку мы составная часть РФ, но мы имеем политические права, дабы заявлять о своих претензиях к Украине, — комментирует Заур Смирнов. — Более того, наша резолюция будет основана на просьбах миллионов украинцев, у которых сегодня нет возможности выразить свое мнение, поскольку на Украине действует жесткая цензура и подавляется всякое инакомыслие».

Резолюция в отношении соблюдения прав человека в Крыму, которую в декабре 2016 года с подачи Киева приняли в ООН, была оружием в информационной войне. «Так что и наш документ вполне вписывается в современную информационную ситуацию. Каждый из тех фактов, который будет обнародован нами, общеизвестен: здесь не будет сенсаций. Тем не менее, до этого никто не обобщал эту информацию как нарушение прав человека. Тем более этого не делали зарубежные организации, в том числе ООН. Мы заявляем о следующее: действия украинских властей в тот период, когда Крым был украинским, необходимо рассматривать как массовое, периодическое и системное нарушение прав человека», — поясняет Смирнов.

В документе, который подготовили общественные деятели Крыма, в хронологическом порядке, начиная с конца 80-х годов, описаны события, связанные с возвращением крымских татар на территорию Крыма и случаи нарушений прав по национальному признаку и свободы вероисповедания, случаи политических правонарушений. В нем будут упомянуты убийства известных активистов Юрия Османова, Эскендера Меметова, Норика Ширина, факты преследования пророссийских организаций в Крыму, имена депортированных из Крыма активистов. В перечень правонарушений войдут не только события, произошедшие на крымской земле.

«Будет сказано о трагедии в Одессе, о преследовании деятельности Русской православной церкви Московского патриархата, о погромах в синагогах, о развязывании гражданской войны в донбасском регионе, о массовых убийствах на Майдане, о до сих пор не раскрытых убийствах Павла Шеремета и Олеся Бузины, о так называемых самоубийствах многих политических деятелей Украины. К сожалению, здесь есть, о чем говорить», — говорит председатель.

Проект резолюции крымчан будет опубликован на текущей неделе на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня», но реакция Украины на него уже наблюдается в информационном пространстве. «Наше заявление уже процитировано большим количеством украинских СМИ, политиками и дипломатами. После появления информации о скором обнародовании нашей резолюции Петр Порошенко дал поручение своему министерству иностранных дел обратиться в Гаагский суд с очередным иском на Россию, — рассказывает Смирнов. — Это уже некоторый результат и свидетельство того, что украинская власть опасается действий с нашей стороны».

Неизвестно, попадет ли обращение крымчан к новому генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу, но даже если ООН не рассмотрит резолюцию, документ должен быть опубликован, чтобы создать противовес многочисленным заявлениям Украины о нарушениях прав человека в российском Крыму. Напомним, в декабре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму. В ней Киев выступил с осуждением «временной оккупации» полуострова и заявил о «негативном влиянии» российского законодательства на соблюдение прав человека в Республики Крым. В этом же документе Украина выступила с критикой «дискриминационных мер» и призвала Россию прекратить «все нарушения в отношении жителей Крыма».

Заур Смирнов ранее уже рассказывал Федеральному агентству новостей, как представительство ООН в Москве отклонило документ с требованием дать правовую оценку энергоблокаде Крыма и осудить ее организаторов, сославшись на негласный запрет от руководства на контакт с крымскими делегациями.

«Им запрещается принимать какие-либо документы и заявления от крымчан», — прокомментировал крымский политик. Принимая заявления от одной стороны крымского конфликта и игнорируя другую, ООН признает легитимными действия представителей «Меджлиса». И это несмотря на то, что именно эта организация при одобрении киевской власти взяла на себя ответственность за организацию энергетической, продовольственной, водной блокады Крыма.

«Мир сейчас идет к тому, чтобы распутаться: выборы в США — лишнее тому подтверждение. Европа уже сделала слишком много ошибок. Сейчас дело за разумными политиками доброй воли, которые будут действовать в интересах своих государств, общечеловеческих ценностей, а не в интересах тех, кто развязывает военные конфликты и проливает человеческую кровь», — говорит Заур Смирнов.

Напомним, что только с переходом Крыма в состав России на полуострове официально утвердился целый ряд прав для крымских татар. Так, президент страны Владимир Путин подписал указ о реабилитации народа, на государственном уровне признали их язык, национальные праздники стали общегородскими, квоту на совершение хаджа крымскими мусульманами увеличили до 300 человек, взамен прекратившего вещание канала АТР была открыта крымскотатарская телерадиокомпания «Миллет», в Симферополе началось строительство мечети.

Бывшие лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров неоднократно заявляли, что после присоединения к России Крым покинуло 20 или 30 тысяч человек этой народности, хотя это число на самом деле не превышает одной тысячи человек. Современный «Меджлис» запрещен в России как экстремистская организация, но продолжает с территории Украины убеждать мировое сообщество в том, что в российском Крыму нарушаются человеческие права, в особенности национальные права крымских татар.