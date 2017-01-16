Главы МИД РФ и Ирана обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

16 Января 2017 20:42 33

Москва, 16 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявили о необходимости дальнейшей координации действий между Москвой и Тегераном в рамках предстоящих переговоров по Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что министры обсудили Ситуацию в Сирии, а также вопросы, касающиеся предстоящих переговоров по Сирии в Астане.

«Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации в контексте предстоящего проведения межсирийских переговоров в Астане», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Сергей Лавров обсудил с Джавадом Зарифом ряд вопросов двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном.