Минэкономразвития РФ рассказало, какой будет инфляция в январе

16 Января 2017 20:51 36

Москва, 16 января. Инфляция в январе в России составит приблизительно 0,6–0,8%. Об этом в понедельник сообщили эксперты министерства экономического развития Российской Федерации.

В январе 2016 года рост цен составил 1,0%.

«За годовой период инфляция сохранилась на уровне декабря 2016 года — 5,4%", — указано в документах Минэкономразвития РФ.

Напомним, председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассчитывает на то, что в 2017 году инфляция в России снизится до 4%.

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