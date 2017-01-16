Сбежавшую из больницы школьницу почти месяц не могут найти в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В Санкт-Петербурге разыскивается девятиклассница, которая 25 декабря самовольно ушла из детской областной клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице, девочка находилась в больнице на лечении. В последний раз ее видели живой 25 декабря, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По факту бесследного исчезновения Виктории Конецкой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что 16-летняя школьница проживала в поселке Шугозеро Ленобласти. Девочка покинула больницу, захватив с собой планшет, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Уточняется, что в тот день на ней были синий пуховик, синие лосины и черные сапоги. Фотография девочки и телефоны, по которым можно сообщить о ее местонахождении, опубликованы на сайте ведомства.