FAN-TV Лента новостей
Сбежавшую из больницы школьницу почти месяц не могут найти в Петербурге
Происшествия

Сбежавшую из больницы школьницу почти месяц не могут найти в Петербурге

Сегодня 20:42
53

Сбежавшую из больницы школьницу почти месяц не могут найти в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В Санкт-Петербурге разыскивается девятиклассница, которая 25 декабря самовольно ушла из детской областной клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице, девочка находилась в больнице на лечении. В последний раз ее видели живой 25 декабря, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По факту бесследного исчезновения Виктории Конецкой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что 16-летняя школьница проживала в поселке Шугозеро Ленобласти. Девочка покинула больницу, захватив с собой планшет, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Уточняется, что в тот день на ней были синий пуховик, синие лосины и черные сапоги. Фотография девочки и телефоны, по которым можно сообщить о ее местонахождении, опубликованы на сайте ведомства.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Киевский синдром и полет на Луну: как Джо Байден стал заложником Украины

Сегодня 20:09
129

Сирия сегодня: ИГ атакует Дейр-эз-Зор, Пальмира в кольце, огонь в Латакии

Сегодня 20:07
418

Новости США: Трамп сделал Путину неожиданное предложение, Обама завидует авторитету РФ в Штатах

Сегодня 20:03
362

Сирия новости 16 января 2017 19.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Кунейтре, ВВС САР ударили по ИГ под Пальмирой

Сегодня 19:30
423

Пора объявлять траур: Вассерман оценил шансы Украины победить в Международном суде в Гааге

Сегодня 19:22
2001
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сбежавшую из больницы школьницу почти месяц не могут найти в Петербурге

20:42

Киев назвал три условия проведения выборов в Донбассе

20:32

Конгрессмены-демократы хотят бойкотировать инаугурацию Трампа

20:31

Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

20:23

Российских депутатов и сенаторов могут лишить доплат к пенсии

20:11

Тяжелое решение: Дзюба уезжает играть в Китай и зовет с собой Кокорина

20:10

Киевский синдром и полет на Луну: как Джо Байден стал заложником Украины

20:09

Сирия сегодня: ИГ атакует Дейр-эз-Зор, Пальмира в кольце, огонь в Латакии

20:07

Эксперты рассказали, во что превратятся автомобили к 2030 году

20:04

Новости США: Трамп сделал Путину неожиданное предложение, Обама завидует авторитету РФ в Штатах

20:03

Британский флот хочет поиграть мускулами на фоне «Адмирала Кузнецова»

20:00

Снегурочка, Баба-Яга и Кощей научат мигрантов, как вести себя в Москве

19:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Киев назвал три условия проведения выборов в Донбассе
Читать
Закрыть