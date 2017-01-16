Киев назвал три условия проведения выборов в Донбассе

Киев, 16 января. Украинские власти одобрят проведение выборов в Донбассе после полного прекращения огня, вывода всех иностранных воинских формирований с украинской территории и восстановления контроля за границей. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

На своей странице в Facebook Олифер также написала, что ключевой составляющей урегулирования конфликта в Донбассе является решение блока вопросов по безопасности.

Ранее специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта на юго-востоке Украины нарушили режим перемирия. При этом он признал, что численность обстрелов в январе была не такой интенсивной, как в декабре.

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