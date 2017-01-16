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Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны
Экономика

Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

Сегодня 20:23
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Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

Москва, 16 января. Правительство РФ установило запрет на госзакупки иностранных товаров для нужд обороны, которые имеют аналоги в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, запрет касается товаров, которые произведены за пределами Российской Федерации кроме государств-членов Евразийского экономического союза. Исключение составляют случаи, когда производство таких товаров отсутствует на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического сообщества.

Факт отсутствия отечественных аналогов будет подтверждаться заключением Министерства промышленности и торговли РФ.

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Кирилл Иванов
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