Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

Москва, 16 января. Правительство РФ установило запрет на госзакупки иностранных товаров для нужд обороны, которые имеют аналоги в России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, запрет касается товаров, которые произведены за пределами Российской Федерации кроме государств-членов Евразийского экономического союза. Исключение составляют случаи, когда производство таких товаров отсутствует на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического сообщества.

Факт отсутствия отечественных аналогов будет подтверждаться заключением Министерства промышленности и торговли РФ.