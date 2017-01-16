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Конгрессмены-демократы хотят бойкотировать инаугурацию Трампа
Политика

Конгрессмены-демократы хотят бойкотировать инаугурацию Трампа

Сегодня 20:31
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Конгрессмены-демократы хотят бойкотировать инаугурацию Трампа

Вашингтон, 16 января. Группа из 27 конгрессменов от Демократической партии решила бойкотировать церемонию инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как утверждают политики, их якобы оскорбила критика в адрес представителя штата Джорджия Джона Льюиса, который отказался считать Трампа законно избранным главой государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп считает Североатлантический альянс (НАТО) устаревшей организацией.

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